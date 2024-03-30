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        Haberler Gündem Nerede oy kullanacağım YSK E-DEVLET 2024: Nerede, hangi sandıkta oy kullanacağım? Seçmen kağıdı sorgulama ekranı

        "Nerede oy kullanacağım?" diyenler için YSK ve e-Devlet üzerinden seçmen bilgisi sorgulama ekranı

        Yarın milyonlarca seçmen başta Belediye Başkanı olmak üzere yerel yöneticilerini seçecek. Seçime saatler kala, seçmenler nerede oy kullanacağını araştırmaya başladı. Seçmen bilgisi sorgulama için e-devlet veya YSK üzerinden sorgulama yapılabiliyor. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2024 - 14:19 Güncelleme: 30.03.2024 - 14:35
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