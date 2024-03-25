Seçmen kağıdı kaydı sorgulama ekranı: 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerde nerede oy kullanacağım?
Türkiye'nin seçim atmosferine girmesiyle seçmen kütüğü kaydı sorgulama ekranı araştırması sıklaştı. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi "Nerede oy kullanacağım?" sorusu gündeme geldi. Vatandaşlık görevini yerine getirecek olanlar için seçmen kaydı sorgulama e-Devlet ve YSK ekranını haberimizde paylaştık. İşte, konuya ilişkin detaylar...
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Türkiye, yerel yönetimlerini seçmek için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Mahalli İdareler Genel Seçimleri 31 Mart Pazar günü ülke genelinde gerçekleştirilecek. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim takvimi doğrultusunda seçmen kağıtları dağıtımı başladı. Peki, YSK seçmen kaydı sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte, konuya dair detaylar...
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SEÇMEN KAYDI NASIL SORGULANIR?
Vatandaşlar Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanacakları sandıkları YSK'nın "https://secmen.ysk.gov.tr/secmen-yurtici" internet adresinden, T.C. Kimlik Numarası ve Seri No bilgileri ile ya da e-Devlet YSK seçmen kaydı sorgulama ekranından öğrenebilecekler.
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NEREDE OY KULLANACAĞIM?
31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde nerede oy kullanacağını merak eden vatandaşlar e-Devlet üzerinden Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama ekranı üzerinden e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra görüntüleyebilecek. Ekran üzerinde Yurt İçi Seçmen Bilgileri, 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde oy kullanacakları okul ve sandık numarasını görüntüleyebiliyor.
Seçmenlerin, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resimli ve resmi nitelikteki kimliğini yanında bulundurması zorunlu olacak.
Bu belgeler nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, “kimliğini tereddütsüz ortaya koyan” resimli, resmi nitelikteki belgeler.
E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
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YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA
Vatandaşlar, askıya çıkan seçmen listelerini muhtarlıklardan veya YSK’nın internet adresinden kontrol edebilir. Seçmenler YSK'nin "www.ysk.gov.tr" adresinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasını da yapabilecek.
YSK Seçmen sorgulama ekranı için; Nüfusa kayıtlı olunan il, T.C. Kimlik Numarası, Nüfus Kayıtlı Olduğu Sıra Numarası bilgileri yeterli olacak.