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Nepal’de uçak düştü: En az 40 ölü

Nepal’in orta kesimlerinde bir uçağın, iniş için alçaldığı havalimanı yakınlarında düşmesi sonucu en az 40 kişi öldü. 72 kişiyle havalanan uçağın düştüğü noktada çalışmalara devam eden yetkililer, ilerleyen saatlerde ölü sayısının artmasını beklediklerini söyledi.

Giriş: 15.01.2023 - 17:41 | Güncelleme: ABONE OL

Aoife Walsh | BBC News

olay yeriGetty Images

Nepal’in orta kesimlerinde bir uçağın, iniş için alçaldığı havalimanı yakınlarında düşmesi sonucu en az 40 kişi öldü.

Kathmandu’dan turistik Pokhara kentine gitmek için havalanan Yeti Airlines uçağında 72 kişi vardı.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, uçağın yerleşim yerlerinin üzerinde alçaktan uçarken sert bir şekilde yan döndüğü görülüyor.

Uçakta dört mürettebat ve 68 yolcunun bulunduğu, yolcuların 15’inin başka ülkelerin vatandaşları olduğu açıklandı.

olay yeriGetty Images

Seti Nehri’nin hemen yanında, havalimanına 1,5 kilometre uzakta olan kaza bölgesinde çalışmalara katılmaları için yüzlerce asker görevlendirildi.

Ordu sözcüsü, şimdiye kadar 40 cesede ulaştıklarını, ilerleyen saatlerde ölü sayısının artmasını beklediklerini söyledi.

Başbakan Pushpa Kamal Dahal kabinesini acil olarak toplantıya davet etti.

olay yeriEmpics

Aniden değişen iklim koşulları ve ücra dağlık bölgelerdeki zorlu pistleri nedeniyle Nepal, havacılık kazalarının en sık görüldüğü ülkelerden biri.

Mayıs 2022’de de ülkenin kuzeyindeki Mustang’de bir Tara Air uçağı düşmüş, 22 kişi ölmüştü.

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