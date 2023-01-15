Nepal’in orta kesimlerinde bir uçağın, iniş için alçaldığı havalimanı yakınlarında düşmesi sonucu en az 40 kişi öldü. 72 kişiyle havalanan uçağın düştüğü noktada çalışmalara devam eden yetkililer, ilerleyen saatlerde ölü sayısının artmasını beklediklerini söyledi.
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Nepal’de uçak düştü: En az 40 ölü/nepalde-ucak-dustu-en-az-40-olu-3556360
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