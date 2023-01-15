Nepal’de uçak düştü: En az 40 ölü

Aoife Walsh | BBC News

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Nepal’in orta kesimlerinde bir uçağın, iniş için alçaldığı havalimanı yakınlarında düşmesi sonucu en az 40 kişi öldü.

Kathmandu’dan turistik Pokhara kentine gitmek için havalanan Yeti Airlines uçağında 72 kişi vardı.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, uçağın yerleşim yerlerinin üzerinde alçaktan uçarken sert bir şekilde yan döndüğü görülüyor.

Uçakta dört mürettebat ve 68 yolcunun bulunduğu, yolcuların 15’inin başka ülkelerin vatandaşları olduğu açıklandı.

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Seti Nehri’nin hemen yanında, havalimanına 1,5 kilometre uzakta olan kaza bölgesinde çalışmalara katılmaları için yüzlerce asker görevlendirildi.

Ordu sözcüsü, şimdiye kadar 40 cesede ulaştıklarını, ilerleyen saatlerde ölü sayısının artmasını beklediklerini söyledi.

Başbakan Pushpa Kamal Dahal kabinesini acil olarak toplantıya davet etti.

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Aniden değişen iklim koşulları ve ücra dağlık bölgelerdeki zorlu pistleri nedeniyle Nepal, havacılık kazalarının en sık görüldüğü ülkelerden biri.

Mayıs 2022’de de ülkenin kuzeyindeki Mustang’de bir Tara Air uçağı düşmüş, 22 kişi ölmüştü.

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