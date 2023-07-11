Nepal'de turistleri taşıyan helikopter düştü: 6 kişi hayatını kaybetti.
Nepal'deki Everest Dağı bölgesinde yabancı turistleri taşıyan bir helikopter ile temasın kesildiği açıklandı. Yapılan açıklamada helikopterin düştüğü ve 6 kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı.
Associated Press'te yer alan habere göre 5 turisti dünyanın en yüksek zirvesine gezi için taşıyan helikopter, salı sabahı başkent Katmandu'ya dönüyordu.
Havalimanı yetkilisi Sagar Kadel, hava koşullarının helikopterin uçuş rotasında değişikliğe neden olduğunu söyledi.
Kayıp helikopter için arama çalışmaları başlatıldı.
Kısa süre sonra yapılan açıklamada helikopterin düştüğü ve toplamda 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir. Görsel temsilidir.