Himalayalar'daki yüksek bir dağdan akan Bagmati Nehri, Nepal kültüründe ve tarımında önemli bir yere sahip. Yetkililer, Bagmanti Nehri'nin artık temiz olmadığını ve içilemez hale geldiğini belirtti. Pirinç, sebze ve diğer mahsüllerin su kaynağı olan nehirin etrafını koku sardığı ve nehrin suladığı mahsüllerin yenilemez hale geldiği belirtildi.