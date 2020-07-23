Neowise, yani Güneş sistemimizin en uzak bölgelerinden gelen bir kuyruklu yıldız, muhteşem bir gece görüntüsü sergiliyor. Kuyruklu Yıldız C / 2020 F3 NEOWISE olarak adlandırılan Neowise kuyruklu yıldızı, 3 Temmuz 2020'de Güneş'e yakın bir geçiş sergilemişti. Neowise, Güneş sisteminin dış kısımlarına geri dönerken Dünya'nın yörüngesinin dışından geçiyor. Peki, Neowise kuyruklu yıldızı nasıl görülür? İşte, Neowise kuyruklu yıldızı hakkında bilgiler...
NEOWISE KUYRUKLU YILDIZI NE ZAMAN İZLENECEK?
C/2020 F3 Neowise isimli kuyruklu yıldız, özellikle 23 Temmuz tarihinde dünyamıza en yakın konumdan geçecek ve pek çok yerde yakından gözlenebilecek. Sonrasında güneşe olan yolculuğuna devam edecek Neowise kuyruklu yıldızı Temmuz ayı boyunca gözlenebilir olacak.
Çeyrek asırdır Kuzey Yarım Küre'den görülen en parlak kuyruklu yıldız olan Neowise, görüngesini tamamlaması yaklaşık 6700 yıl sürüyor. Eğer Neowise kuyruklu yıldızı yaşamaya devam ederse, Dünya'ya en en yakın konuma yaklaşık 6700 yıl sonra geleceği öngörülüyor.
Neowise kuyruklu yıldızı, 3 Temmuz 2020'de Güneş'e yakın bir geçiş sergiledi. Neowise, Güneş sisteminin dış kısımlarına geri dönerken Dünya'nın yörüngesinin dışından geçecek.
NEOWISE KUYRUKLU YILDIZ NASIL GÖRÜLÜR?
İstanbul için saat sabah 3 ile 4.30 saatleri arasında gözlemleme şansımız olacak. Diğer şehirler için bu saat değişebileceği için gün doğumundan 1-1,5 saat önce görmemiz mümkün olacak.
Neowise, sabaha karşı 04.30 sıralarında kuzeydoğu ufkuna doğru bakıldığında görülebiliyor. Temmuz ayının sonlarına doğru akşam saatlerinde, güneş battıktan sonra da görülebileceği tahmin ediliyor. Ufuk çizgisine yakın konumda görülebilen Neowise, çıplak gözle de gözlemlenebiliyor.
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