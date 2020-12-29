NeoVade ile finansman kaynağı yaratırken bayilerinize ve tedarikçilerinize destek olma zamanı

QNB Finansbank’ın Türkiye’de bir ilk olan yenilikçi ürünü NeoVade, yılların geleneksel ve günümüzün modern yöntemlerinin harmanlanarak dijitalleştirilmesi ile ortaya çıktı. NeoVade ile fonlarını değerlendirmek isteyen firmalar kendilerine alternatif bir çözüm bulurken, finansman ihtiyacı olan firmalar da kredilendirme dışında finansman desteğine ulaşabiliyor. QNB Finansbank tarafından ücretsiz olarak sunulan NeoVade platformundan yararlanmak için banka müşterisi olma zorunluğu da bulunmuyor.

Türkiye’de bankacılık sektöründe yenilikçi ürün, hizmet ve uygulamalar konusunda öncü bankalardan biri olan QNB Finansbank, şirketlerin rekabet gücünü artıracak, yeniliklere kolayca adapte olabilecekleri hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. NeoVade, alacaklısı ya da borçlusu olunan e-Faturalar için, bu faturaların vadesinden önce ya da sonra ödenmesine yönelik teklifler oluşturulabilen bir ticari iletişim platformu olarak hizmete sunuldu.

QNB Finansbank’ın hayata geçirdiği Dijital Köprü platformunda da yer alan NeoVade’den faydalanmak isteyenler www.neovade.com, www.qnbfinansbank.com/dijitalkopru web sitelerini ziyaret edebilir,

0 850 222 00 35 no’lu çağrı merkezi veya en yakın QNB Finansbank şubesine başvurabilirler.

QNB Finansbank Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ömür Tan

NeoVade’nin kurumsal ve ticari firmalar için önemi hakkında sorularımızı QNB Finansbank Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ömür Tan cevapladı:

NeoVade fikri nasıl ortaya çıktı? Firmaların hangi ihtiyaçlarına çözüm bulmuş oluyorsunuz?

NeoVade ürünü şirketlerin hayatında zaten var olan bir gerçekten, ‘borç ve alacak yönetiminden’ yola çıktı. Biz sadece bu süreci dijitalleştirdik ve kullanıcı dostu bir arayüz ile kullanım kolaylığı sağladık. NeoVade, borç sahibi ve borç alacaklılarının faturaları için vade değişikliği talebinde bulunabildikleri ve böylece kendilerine alternatif finansman sağlayabildikleri dijital bir platform. QNB Finansbank’ın en büyük projelerinden Dijital Köprü’nün de iş ortaklarından biri olan NeoVade ile firmalar sistematik bir yapı ile bu süreci takip ederek birbirlerini finanse edebilirler.

2020 yılında, ana firmaların, bayilerin ve tedarikçilerinin beraber hareket ederek birbirlerine destek olmalarının ekonomi için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha tecrübe ettik. NeoVade’yi kullanan firmalardan da aldığımız dönüşler doğrultusunda NeoVade’nin bu dönemin de ruhuna ve ihtiyacına çok uygun bir dijital platform olduğunu görüyoruz.

NeoVade’de hedef kitleniz kim, NeoVade’yi kimler kullanıyor?

Borç ve alacak yönetimlerini sistematik hale getirerek alternatif finansman ihtiyaçlarına çözüm bulmak isteyen tüm firmalar, bayiler, tedarikçiler NeoVade’yi tercih edebilirler. Tüm firmalara hitap eden bir ürün olduğu için NeoVade’yi QNB Finansbank müşterisi olma koşulunu kaldırarak herkesin kullanabileceği bir platform haline getirdik.

Bugüne kadar görüştüğümüz ve NeoVade’yi kullanan tüm Kurumsal ve KOBİ müşterilerimizden olumlu dönüşler alıyoruz. Şimdiden 13 bin firma, sözleşme imzalayarak üyemiz oldu. Platforma ekleyeceğimiz yeni geliştirmelerle bu sayının katlanarak büyüyeceğine inanıyoruz.

NeoVade, kullanıcılarına ne tür kolaylıklar sunuyor?

Dijitalleşmenin en başarılı uygulamalarından biri olan NeoVade, geleneksel yöntemlerle yapılan ve ticari hayatın ayrılmaz bir parçası olan borç ve alacak yönetimini sistematik ve takip edilebilir bir ortama taşıyarak zaman ve maliyet avantajı sağlıyor.

NeoVade ile firmalar e-Faturaları için karşı tarafa erken ya da geç ödemeye yönelik toplu ya da tekil teklifler göndererek, bu tekliflerin onay ve değişiklik taleplerinin takibini yapabiliyorlar. Yine aynı şekilde kendilerine gelen teklifleri de değerlendirip alternatif finansman kaynağı sağlayabiliyorlar.

NeoVade ile tüm bu süreçleri dijital ortama taşıyarak şirketler için büyük bir kolaylık haline getirdik. Sadece bununla da kalmayıp, terzi işi yazılım geliştirmeleriyle şirketlerin ihtiyaçlarına göre ERP entegrasyonları oluşturduk ve en önemlisi e-fatura ürünüyle entegre hale getirdik.

Tüm bu çözümlerin bir araya gelmesiyle NeoVade kurumsal ve ticari firmaların aradığı bir platform haline geldi. Kurumsal ve ticari firmalar, bayi ve tedarikçileriyle aralarındaki borç ve alacak yönetimlerine ayırdıkları zaman ve maliyetten tasarruf ederek, bunu ticari ilişkilerini zenginleştirmede kullanabiliyorlar ve birlikte işlerini daha da büyütüyorlar.

Peki NeoVade’nin kurumsal firmalara özel çözümlerinden de biraz bahsedebilir misiniz?

NeoVade platformunu kullanan şimdiden birçok kurumsal firmamız bulunuyor. Tabii ki ilk kullanmaya başlayan da QNB Finansbank’ın kendisi. NeoVade yaşayan bir süreç olduğu için Türkiye’nin önde gelen kurumsal firmaları ile yaptığımız görüşmelerde çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda birçok yeniliği de hayata geçiriyoruz. Kurumsal firmalarımız şu an NeoVade’yi ERP programlarına entegre bir şekilde kullanabiliyor. Çok yakın zamanda da NeoVade’yi DBS (Doğrudan Borçlandırma Sistemi),TFS (Tedarikçi Finansmanı Sistemi) ve faktoring altyapıları ile uyumlu hale getireceğiz. Buradaki en önemli konu, bu platformun, iki firma arasındaki ticari sürece hiçbir şekilde müdahale edilmeyecek şekilde tasarlanmış olması.

NeoVade’nin çözümlerinden biri olan, özellikle kurumsal ve ticari firmaların tedarikçilerine sunabileceği alacak öteleme opsiyonunun içinde bulunduğumuz dönemde etkin kullanıldığında şirketlere ve böylece ekonomiye nefes aldırabileceğini düşünüyoruz. QNB Finansbank olarak biz de şirketlere tüm bu imkanları sağlayarak işlerini kolaylaştıran, ilişkilerini dijitale taşıyan bir platform oluşturan ilk banka olmanın gururunu yaşıyoruz.

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