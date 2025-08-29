NEOM'dan Barış Alper Yılmaz kararı!
Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmak isteyen Suudi Arabistan ekibi NEOM, 25 yaşındaki futbolcunun bonservis bedeli için 40 milyon Euro'yu aşmayı düşünmüyor.
Galatasaray'dan ayrılıp Suudi Arabistan ekibi NEOM'a transfer olmak isteyen Barış Alper Yılmaz konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.
Suudi Arabistan ekibi, Barış Alper için verebileceği bonservis bedelini belirledi.
25 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen NEOM SC, Barış Alper için 40 milyon Euro'yu aşmayı düşünmüyor.
NEOM kulübüne Barış'ın alternatifi olarak Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon kadrosuna katmak istediği Gürcü forvet Mikautadze önerildi.