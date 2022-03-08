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DenizBank’ın yeni nesil iştiraki NEOHUB’ın, Türkiye’deki start-up ekosistemine mentorluk ve ölçeklemeye odaklı destek sağlamak üzere başlattığı Deniz Akvaryum Girişim Hızlandırma Programı’nın ilk girişimleri belli oldu.

Yıl boyunca açık başvuru sistemiyle hareket edilen programda, DenizBank, NEOHUB ve program partneri Workinlot’ın yöneticilerinden oluşan değerlendirme jürisinin oylamasıyla 5 girişim Hızlandırma Programı’na katılmaya hak kazandı.

Programa seçilenlerin, altı ay boyunca Deniz Akvaryum ofisinde çalışma, DenizBank ve NEOHUB yöneticileri ile alanında uzman isimlerden mentorluk gibi olanaklarla büyümeleri için gerekli desteği alacakları kaydedildi. Bununla birlikte bulut bilişim hizmetleri, finans ve hukuk danışmanlığı, tasarım, sosyal medya yönetimi ve büyüme stratejileri gibi hizmetlerden ücretsiz yararlanabilecekleri de aktarıldı. Altı ayın sonunda belirlenen kriterleri yerine getirenlerin, Demo Day ile mezun olarak, yatırımcılara sunum yapabilecekleri açıklandı.

FARKLI ALANLARDA FAALİYET GÖSTERİYORLAR

Verilen bilgiye göre, Deniz Akvaryum Girişim Hızlandırma Programı’na kabul edilen girişimler, finansal teknolojiler, sağlık, yapay zeka ve sürdürülebilirlik sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Seçilen girişimler şu şekilde açıklandı;

-Fon Radar: Vadeli alacaklarına karşılık en iyi teklife ulaşabilmeleri için KOBİ’leri finansal kurumlar ile bir araya getiriyor.

-Steto: Uzman doktorlara online erişim fırsatı sağlayan Steto, ihtiyaç duyulan uzmanı seçme, randevu oluşturma ve farklı bir uygulamaya gerek olmaksızın online görüşme yapma imkanı sağlıyor.

-Varsapp: Kullanılmayan eşyaları güvenli bir şekilde kiraya verme ve kiralama olanağı sunuyor.

-Walkers: Kullanıcılara daha fazla hareket etmek ve sağlıklı bir hayata adım atmak için gereken motivasyonu sağlıyor. Aynı zamanda firmalar için promosyon ve alternatif pazarlama kanalı yaratan uygulamanın, adım attıkça avantaj sağlayan oyunlaştırma içerikleri bulunuyor.

-Senkrondata: Markaların ve perakende satıcıların daha iyi pazarlama stratejisi, optimizasyonu ve performans ölçümü yapabilmesi için pazar ve rakip analiziyle markaya özgü analitik çözümler üretiyor.