27 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yeni sezon hazırlıklarını Bosna Hersek'te sürdüren Gaziantep Basketbol Kulübü'nde Başantrenör Nenad Markoviç kampı değerlendirdi. Markoviç, 16 günlük kampın ilk bölümünde sporcularının sergilediği uyum ve performanslarından memnun olduğunu ifade etti. Sezona en iyi şekilde hazırlanmak için yeterli sürelerinin olduğunu dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "Yeni sezon hazırlık dönemi her zaman önemlidir. Transfer döneminde aranıza yeni oyuncular katılır. Bu oyuncuların takıma uyum sağlamaları, arkadaşlarını tanımaları ve sezona hazır hale gelmeleri açısından sezon öncesi kamp dönemleri önemli bir fırsattır. Bizde bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek için çaba gösteriyoruz." diye konuştu.
"ESKİ VE YENİ OYUNCULARLA NASIL BİR TAKIM OLACAĞIMIZI GÖRMEK İÇİN ÖNEM TAŞIYOR"
Takımın genel itibarıyla yeni oyunculardan kurulu olduğunu ifade eden Markoviç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu hazırlık kampları eski ve yeni oyuncularla nasıl bir takım olacağımızı görmek için de önem taşıyor. 2019-2020 sezonu bizim için geçtiğimiz sezona göre daha zorlu olacak. Bu sezon ligin yanı sıra Avrupa maçlarımız da olacak. `Sezonun sonunda ne olur?´, `Nerede, nasıl bitiririz?´ diye bir düşünce içerisinde değiliz. Şuan ligde ve Avrupa´da neler yapacağımızı, maçlarımızı nasıl oynayacağımızı düşünüyoruz. Bizim için önemli olan sezona iyi hazırlanarak hem lige hem de Avrupa maçlarına iyi bir başlangıç yapmak. Taraftarlarımızın bizlerden ne beklediğini biliyoruz. Onları en iyi şekilde temsil etmek için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Oyuncularımızla da bunu sürekli olarak konuşuyoruz. Onlar da yüksek performansla kapasitelerinin üstüne çıkmak için çaba sarf ediyorlar. Bunu kamp döneminin ilk günlerinde bizlere hissettirdiler. Şimdiye kadar oyuncularımın antrenman performansı ve gösterdikleri özveriden dolayı mutluyum. Umarım yeni sezonda güzel işler yapar, başarılı oluruz."
Markoviç, Saraybosna´da devam eden kampın son bölümünde Cedevita, Buducnost, Napoca kulüplerinin katılımıyla oynayacakları dörtlü turnuvadan en iyi sonuçla ayrılmak istediklerini de sözlerine ekledi.
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