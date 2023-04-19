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Nenad Bjelica sahaya indi

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica, takımın başında ilk antrenmanına çıktı

Giriş: 19.04.2023 - 18:29 | Güncelleme: ABONE OL
Nenad Bjelica sahaya indi
AA

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında perşembe Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, yeni teknik direktörü Nenad Bjelica yönetiminde yaptığı ilk çalışmayla tamamladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, salı akşamı Trabzonspor ile sözleşme imzaladıktan sonra kente gelen Hırvat Teknik Direktör Bjelica'nın, takımın bugünkü çalışmasında yer aldığı belirtildi.

Antrenman öncesinde, takımın bir süredir teknik direktörlük görevini yürüten Futbol Koordinasyon Direktörü İhsan Derelioğlu'nun, Bjelica'ya başarılar dileyerek, oyuncularla vedalaştığı kaydedildi.

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