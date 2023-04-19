Nenad Bjelica sahaya indi

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında perşembe Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, yeni teknik direktörü Nenad Bjelica yönetiminde yaptığı ilk çalışmayla tamamladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, salı akşamı Trabzonspor ile sözleşme imzaladıktan sonra kente gelen Hırvat Teknik Direktör Bjelica'nın, takımın bugünkü çalışmasında yer aldığı belirtildi.