Nenad Bjelica'nın yeni adresi belli oldu!

REKLAM advertisement1

Trabzonspor'da alınan üst üste başarısız sonuçlar sonrası görevinden ayrılan Nenad Bjelica'nın yeni takımı belli oldu.

Alman ekibi Union Berlin, Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica'nın takımın başına getirildiğini açıkladı.

Urs Fischer'in görevine son verilmesinin ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Union Berlin, Bjelica'da karar kıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, 'Hoş geldin Bejlica' ifadeleri kullanıldı.

Nenad Bjelica imzasının ardından, "Union Berlin, Avrupa'nın en iyi liglerinden birinde ve çok iyi yönetilen bir kulüp. Benim görevim, takımı zor dönemden çıkarmak ve güçlü yönlerini yeniden ortaya koymak. Bu zorlu görev için sabırsızlanıyorum." dedi.