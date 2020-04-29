Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alan Nenad Bjelica için Hırvat basınından bomba gibi bir iddia ortaya atıldı... tportal.hr'nin haberine göre; Bjelica, Sarı-Lacivertli kulübün teklifini kabul etti ve yanında üç oyuncu getirme sözü verdi. O isimler ise; Reims'ten stoper Dario Maresic, Atletico Madrid'den forvet Nikola Kalinic ve ocak ayında Juventus'tan Al Duhail'e giden ancak aradığını bulamayıp Avrupa’ya geri dönmek isteyen ünlü golcü Mario Mandzukic...

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."