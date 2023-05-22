Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Trabzonspor

Nenad Bjelica: "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık"

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi. Bjelica, gelecek sezon ise çekici bir futbol ortaya koymak istediklerini belirtti

Giriş: 22.05.2023 - 23:20 | Güncelleme: ABONE OL
Nenad Bjelica:
İHA

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup eden Trabzonspor'un Teknik Direktörü Nenad Bjelica, düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bizim adımıza gayet iyi bir maç oldu. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Hem taraftarlarımızı hemde takımımızı tebrik etmllek istiyorum. Önümüzdeki maçlarda aynı futbolu göstermeye çalışacağız" dedi.

Önümüzdeki sezon farklı sistemler de deneyeceklerini belirten Bjelica, "Bir deneme sürecindeyiz farklı sistemler, farklı oyuncular deneyip görebilmeye çalışıyoruz. Neleri daha iyi yapabiliriz, nelerden daha iyi çıkarımlar yapabiliriz? Diye bakıyoruz. Bizim oynamak istediğimiz futbol önümüzdeki sezon çekici bir futbol olacak. Çok gol atan, gol yememeye çalışan bir takım olacak. İyi futbol ortaya koymaya çalışacağız" diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kayseri'de 3 kilogram esrar ele geçirildi
Kayseri'de 3 kilogram esrar ele geçirildi
Malatya'da ağır hasarlı binanın çatısı çöktü
Malatya'da ağır hasarlı binanın çatısı çöktü
Isparta'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Isparta'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
KYK kredileri burs mu olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dakika açıklaması!
KYK kredileri burs mu olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dakika açıklaması!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.