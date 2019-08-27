27 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Adıyaman'da "güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak bilinen UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Nemrut Dağı'na ilgi giderek artıyor.
AA'nın haberine göre Kahta ilçesi sınırlarındaki Nemrut Dağı, üzerinde bulunan antik mezar, anıtsal heykeller ve mimari kalıntıların yanı sıra güneşin doğuşu ve batışındaki eşsiz manzarası ile de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Öğlen saatlerinde Nemrut Dağı'na tırmanmaya çalışan ziyaretçiler, yaklaşık 800 metrelik yürüyüşün ardından güneşin eşsiz batışını seyretme fırsatı buluyor.
Turistler, bir yandan Nemrut'taki tarihi kalıntıları görme imkanı bulurken diğer yandan güneşin hayran bıraktıran batışını izlemenin keyfini çıkarıyor. Yerli ve yabancı turistler, gün batımından önce vardıkları 2 bin 150 metre yükseklikteki Nemrut Dağı zirvesinde gördükleri güzel manzarayı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekiyor.
"NEMRUT'TA GÜNEŞİN BATIŞINI İZLEMEK MUHTEŞEM"
Hollanda'dan Nemrut Dağı'nı ziyarete gelen Frıts Vrıes, yaptığı açıklamada, 800 metrelik zorlu yürüyüşü yavaş yavaş çıktığını söyledi.
Tarihi mekandaki heykellerin çok etkileyici olduğunu ifade eden Vrıes, "Türkiye'ye iki defa geldik ama Nemrut Dağı'ndaki güneşin batışını izlemeye ilk kez geldik" dedi.
Frıts Vrıes'ın eşi Jöle de Vrıes ise Nemrut Dağı'nda güneşin batışının muhteşem olduğunu belirterek, "Nemrut Dağı'nda güneşin batışını izlemeye geldik. Gelmeden önce Adıyaman'ın tarihi ve kültürel mekanlarını gezme fırsatı bulduk. Türkiye, harika bir ülke. Türk insanı çok iyi" diye konuştu.
Mustafa Yıldız ise İstanbul'dan Adıyaman'a geldiğini ve Nemrut Dağı'nı ilk kez ziyaret ettiğini dile getirerek, "Nemrut Dağı'ndan çevredeki dağları izlemek çok güzel bir duygu. Buraya çıkarken yorucu bir yolculuk yaptık. Ama güneşin batışını izlemek için bu zorlu yürüyüşü yaptım" ifadelerini kullandı.
"40 BİN TURİST ZİYARET ETTİ"
Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, Adıyaman'da bu yaz turizm sezonunun hareketli geçtiğini söyledi.
Kentteki otellerde bayram tatili boyunca doluluk oranının yüzde 100 olduğunu aktaran Ekinci, "Yatak kapasitesinin artması durumunda daha çok turist Nemrut Dağı'na gelecektir. Bu yıl turizm sezonu boyunca Nemrut Dağı'nı yaklaşık 40 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti." ifadesini kullandı.
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