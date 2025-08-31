Habertürk
        Haberler Gündem Nemrut'ta beslediği ayının saldırısından son anda kurtuldu

        Nemrut'ta beslediği ayının saldırısından son anda kurtuldu

        Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü çevresinde yaşayan ve elle beslenmeleriyle sık sık gündeme gelen ayılardan biri, önceki gün kendisini beslemek isteyen araçtaki bir kişiye saldırdı. Saldırıya uğrayan kişi son anda kurtulurken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi. Valilik, dün yaptığı yazılı açıklamayla Nemrut Krater Gölü ve Kalderası'nın 15 gün ziyarete kapatıldığını duyurdu.

        Giriş: 31.08.2025 - 18:23 Güncelleme: 31.08.2025 - 18:23
        Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre mesafedeki 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü kenarında yaşayan ve son zamanlarda popülasyonu artan ayıları hem fotoğraflamak hem de elle beslemek isteyenler bu alana gidiyor. Son dönemlerde Kaldera çevresinde sıkça görülen ayılar, yiyecek bulmak amacıyla yol kenarlarına kadar inip sürü halinde dolaşıyor. Araçlarıyla bölgeye gelenler, ayılara yiyecek veriyor. Ancak bu yiyeceklerle doymayan ayıların, bu kez de araçların camlarına, kapılarına kadar saldırmaya başladığı belirtiliyor.

        Nemrut Krater Gölü'ne önceki gün gezmeye giden bir vatandaş, göl çevresinde yiyecek arayan bozayılarla karşılaştı. Aracın camından ayıyı beslemek isteyen vatandaş, bir anda hayvanın saldırısına uğradı. O anlar, başka bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

        NEMRUT KRATER GÖLÜ VE KALDERASI, 15 GÜN ZİYARETE KAPATILDI

        Bitlis Valiliği’nden dün yapılan açıklamada, Nemrut Krater Gölü ve Kalderası’nın ayı saldırıları nedeniyle 1-15 Eylül tarihleri arasında ziyarete kapatıldığını duyurdu. Açıklamada, "Nemrut Kalderası Tabiat Anıtı'nda telafisi mümkün olmayan herhangi bir can ve mal kaybına neden olunmaması açısından mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirleri almak üzere, ayıların beslenme alışkanlıklarını yeniden rehabilite etmek ve oluşabilecek can ve mal kaybının önüne geçmek adına Nemrut Kalderası tedbiren ve geçici olarak 1-15 Eylül 2025 tarihleri arasında Doğa Koruma ve Milli Parklar 14'üncü Bölge Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda ziyarete kapatılmıştır" denildi.

