Sonbahar nedeniyle her yerin altın sarısı, yeşil ve kırmızının farklı tonlarına büründüğünü anlatan Huang, "Geceleri gökyüzü bir başka güzel. Gölün etrafında hayvanları görebilirsiniz. Kesinlikle burayı çok seviyorum. Burada her yer renkli. Ağaçlar altın sarısına, turuncuya ve kırmızıya dönüyor. Her nasılsa burada yeşil yapraklar görmek de mümkün. Bazı ağaçlar yapraklarını dökse de burada renkler harika" diye konuştu.