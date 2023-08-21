Nemrut Krater Gölü'nde yüzen boz ayılar görüntülendi
Bitlis'in Tatvan ilçesinde Nemrut Kalderası'nda yaşayan boz ayıların, sıcak hava nedeniyle krater gölünde yüzmeleri kameralara yansıdı
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Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Kalderası, doğal güzelliklerinin yanı sıra biyoçeşitliliğiyle de dikkati çekiyor.
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Dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olma özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından ilgi görüyor.
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Bölgeyi gezen ziyaretçiler, sıcak havanın etkisini sürdürdüğü kentte, boz ayıların Nemrut Krater Gölü'nde yüzdüğü anları cep telefonlarıyla görüntüledi.
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Görüntülerde, suda bir süre kalan ayıların tekrar ormanlık alana gittikleri anlar yer alıyor.
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*Haberin görselleri AA ve İHA tarafından servis edilmiştir.
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