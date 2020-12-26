Nemrut Dağı'nda turizm sezonu kapandı

Kommagene Krallığı'na ev sahipliği yapan 2 bin 150 metre rakımlı Nemrut Dağı, karın yağmasıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu.

50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs ve dev heykeller kar altında görsel şölen oluşturdu.

Güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer olarak bilinen Nemrut Dağı, kar yağışıyla turizm sezonuna kapatıldı.

Yetkililer, kar yağışıyla yolların kapanması nedeniyle Nemrut Dağı'nda turizm sezonunun bittiğini, mart ayına kadar dağın ulaşıma kapalı olacağını belirtti.