Nemrut Dağı eteğinde geleneksel yöntemlerle taş çıkarıyorlar - BİTLİS

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Nemrut Dağı eteklerinde bulunan ve her yıl mayıs ayının başlarında açılan taş ocaklarında zorlu mesai başlarken, sıcağa rağmen ellerindeki çivi ve manivela desteğiyle volkanik taş bloklarını çıkaran işçiler gün boyu bu mücadeleyi sürdürüyor.İlçenin yüksek kesimlerindeki arazilerde büyük kütleler halinde bulunan Ahlat taşını işçiler, zorlu bir mücadelenin ardından gün yüzüne çıkarıyor.Çiviler yardımıyla yerinden koparılan kaya kütlesi parçaları kamyonlara yüklenerek taş kesim ve işleme ocaklarına götürülüyor.Atölyelere getirilen taşlar istenilen ebat ve ölçüye göre burada kesilerek bölge illerin yanı sıra Türkiye'nin çeşitli şehirlerine de gönderiliyor.Ahlat'ta çivi ve kesici aletlerle motif ve süslemeler yapılarak sanat eserine dönüştürülen taşlar, başta cami, minare, çeşme, şömine, mezar olmak üzere çeşitli yapılarda kullanılıyor.20 yıldır taş işçiliği yapan Cesim Akkuş, yaptığı açıklamada, "ekmeğini taştan çıkardığını" söyledi.Ahlat'ta mayıs ayında ocakların açıldığını ifade eden Akkuş, şöyle konuştu:"Sabah saat 5.00'de kalkıyoruz. Buraya gelmemiz saat 6.30'u buluyor. Taş ocağında manivela ile kayaları kaldırdıktan sonra doğramaya başlıyoruz. Parçaladığımız taşları kütle halinde diziyoruz ve arkadaşlarımızın da yardımıyla kamyonlara yükleyerek kesim atölyelerine gönderiyoruz. Herkesin bölgesi ayrıdır. Günlük kazancımız 100-110 lira arasında değişiyor."