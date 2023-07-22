Nelsson'un alternatifi Sanchez - Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri
Galatasaray yönetimi, Victor Nelsson'un takımdan ayrılması halinde alternatifini belirledi. Sarı kırmızılılar, Tottenham forması giyen Davinson Sanchez ile ilgileniyor
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Galatasaray'da transfer arayışları devam ediyor. Angelino ve Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katan sarı kırmızılılar, Mauro Icardi ve Cedric Bakambu'nun da resmi sözleşmeyi imzalamasını bekliyor.
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Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı kırmızılılar, Victor Nelsson'un takımda kalmasını istiyor.
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Danimarkalı oyuncunun olası ayrılığı halinde alternatifi belirlendi. Tottenham forması giyen Davinson Sanchez, Galatasaray'ın listesinin ilk sırasında yer alıyor.
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Sarı kırmızılılar, Kolombiyalı futbolcuyla yaptığı görüşmelerden olumlu geri dönüş aldı.
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Tottenham yaz başında Nelsson için Galatasaray'a resmi teklif yapmıştı. Sarı kırmızılılar 25 milyon avroluk serbest kalma bedelinden indirim yapmayınca bu transfer rafa kalkmıştı.
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Danimarkalı futbolcunun ayrılmakta ısrarcı olması durumunda Nelsson - Sanchez takası gündeme gelebilir.
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Bu durumda Galatasaray'ın Nelsson için beklentisinin Davinson Sanchez artı 15 milyon avro olduğu öğrenildi. İngiliz ekibinin bu talebi kabul etmesi durumunda transferin gerçekleşmesi bekleniyor.