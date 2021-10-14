Galatasaray'ın Danimarkalı yıldızı Victor Nelsson, beIN Sports'a konuşu. Genç stoper şunları söyledi:
“Transferimden önce Galatasaray’ın ne kadar büyük bir takım olduğunu biliyordum. Galatasaray, Avrupa’da da bilinen bir kulüp. Taraftarların muhteşem olduğunu duymuştum. Bu büyük fırsatı yakalayıp oynamak istedim. Galatasaray’ı duyunca bitti zaten. Takıma daha çok ben de dahil genç oyuncular geliyor. Bu gizli saklı bir şey değil. Bu beni cezbeden nedenlerden bir tanesi. Liderlik vasfı benim doğamda olan bir şey. Bu sorumluluğu saha içerisinde ve dışında almayı seviyorum.
"BENİ İYİ KARŞILADILAR"
Takımdakiler muhteşemler. Beni takıma ilk geldiğimde çok iyi bir şekilde karşıladılar, kendi aralarına aldılar.
"FATİH TERİM'İN BİZDEN BEKLENTİSİ ÇOK FAZLA"
Fatih Terim, benim için bir baba gibi. Bizlerden beklentisi çok fazla. Ben de o beklentisini en iyi şekilde karşılamaya çalışıyorum.
LAKABI: ENOK
Kjaer ile bazı benzerlikler görebiliyorum kendimde. Simon çok saygı duyduğum bir kişi. Lakabım 'Enok.'
"GALATASARAY İLE KUPALAR KAZANMAK İSTİYORUM"
Umarım sezon sonunda taraftarımızla bir araya gelip Süper Lig şampiyonluğu kutlayacağız. Lazio ve Marsilya'ya karşı iyi oynuyoruz. Grupta lideriz ve lider çıkmalıyız. Galatasaray ile kupalar kazanmak istiyorum. Buna Avrupa kupaları da dahil. Geçmişte UEFA Kupası'nın kazanılması çok güzel bir hikaye. Bu tür başarıları İstanbul'a tekrar geri getirip, yaşatmamız gerekiyor.
"İSTANBUL TRAFİĞİ BENİ ÇILDIRTIYOR"
İstanbul trafiği gibi bir şey hayatımda görmedim. Beni en çok şaşırtan ve çıldırtan şey trafik oldu."
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