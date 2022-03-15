Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29'uncu haftasında evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Victor Nelsson, karşılaşma sonrası Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'a karşı özellikle ilk yarıda çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirten Nelsson, "Taraftarımız önünde inanılmaz bir maçtı. Maçın ilk yarısında rakibimizi sahadan sildik. İkinci yarı biraz geriye çekildik. Kazanmak her zaman güzeldir, özellikle Beşiktaş'a karşı" diye konuştu.
Perşembe günü oynayacakları Barcelona maçına da değinen tecrübeli oyuncu, "Perşembe günkü maç için sabırsızlanıyorum. Barcelona'ya karşı orada güzel bir sonuç aldık. Şimdi İstanbul'a gelecekler. Barcelona'ya karşı iyi bir sonuç almamız için performansımızın yüzde yüzünü ortaya koymamız gerekiyor" şeklinde konuştu.
"MARCAO İNANILMAZ BİR OYUNCU"
Stoper bölgesinde birlikte oynadığı Marcao için övgü dolu ifadeler kullanan Danimarkalı savunmacı, "Marcao inanılmaz bir oyuncu. Onunla birlikte oynamaktan büyük keyif alıyorum. Bana yardımcı oluyor, ben de ona yardımcı oluyorum. İyi bir partner olduğumuzu düşünüyorum. Onunla birlikte oynamak çok keyifli" açıklamasında bulundu.
"TARAFTARIMIZI ÇOK SEVİYORUM"
Galatasaray taraftarının takıma katıldığı ilk günden bu yana kendisine gösterdiği sevgiden dolayı çok memnun olduğunu vurgulayan Nelsson, "Taraftarlarımızı çok seviyorum. Onlarla iyi iletişimim ve ilişkim olduğunu söyleyebilirim. Geldiğim ilk günden bu yana bana sevgilerini gösteriyorlar. Onlara minnettarım" diyerek sözlerini noktaladı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!