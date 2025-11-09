Nelson Semedo cezalı duruma düştü!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, evinde Kayserispor ile karşı karşıya gelirken, mücadeleye 11'de başlayan Nelson Semedo, 46. dakikada sarı kart gördü.

Bu maç öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan Semedo böylece cezalı duruma düştü ve Çaykur Rizespor ile oynanacak maçta süre alamayacak.

Semedo, bu sezon daha önce Kocaelispor, Samsunspor ve Beşiktaş maçlarında sarı kart görmüştü. 31 yaşındaki futbolcu, Kayserispor maçının 68. dakikasında yerini Mert Müldür'e bırakırken, gösterdiği performans nedeniyle tribünlerden yoğun alkış aldı.