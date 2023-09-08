Nelson Oliveira resmen Konyaspor'a transfer oldu

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Kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam eden Konyaspor, Nelson Oliveira'yı kadrosuna kattı. 32 yaşındaki futbolcu için kulüp binasında basına kapalı imza töreni düzenlendi. Oliveira, kendisini 2 yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. 7 kez Portekiz A Milli Takım formasını da terleten deneyimli futbolcu, Konyaspor'da 16 numaralı formayı giyecek.