Cebelitarık'ı 6-0 yenen A Milli Takımımız, Norveç'in sahasında Letonya ile 0-0 berabere kalmasının ardından averajla 2. sıraya yükseldi. Hollanda'nın Karadağ ile 2-2 berabere kalmasının ardından ise sevincimiz ikiye katlandı.

KALECİ OZOLS YENİ KAHRAMANIMIZ OLDU!

Letonya kalecisi Roberts Ozols, Norveç maçında harikalar yaratarak takımının 1 puan kazanmasında başrol oynadı. Maçta 5 kritik kurtarış yapan Roberts Ozols, Norveç'in karşı karşıya kaldığı bir pozisyonda kaşının açılması pahasına golü önledi. Maç boyunca müthiş bir oyun sergileyen Ozols, yan toplarda da hatasız oynayarak 1 puanın mimarı oldu. Roberts Ozols bir anda taraftarlarımızın da sevgilisi haline gelirken sosyal medyada kaleciyle ilgili binlerce paylaşım yapıldı.

ISLAMBEK KUAT'I HATIRLATTI

Ozols'un performansı, Türkiye'yi EURO 2016'ya taşıyan İslambek Kuat'ı akıllara getirdi. EURO 2016 Elemeleri'nde İzlanda'yı Selçuk İnan'ın golüyle yenen Milli Takımımıza kupaya gidebilmek için bu sonuç yeterli olmuyordu. Kazakistan, İslambek Kuat'ın golüyle Letonya'yı 1-0 yenmişti ve Türkiye'nin en iyi üçüncü olarak EURO 2016 bileti almasını sağlamıştı.

80'DE VAR DEVREDE!

Öte yandan Norveç'in Letonya karşısında 80. dakikada bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

MUCİZELER BİTMEDİ! KARADAĞ...

Milliler için bir başka güzel haber ise lider Hollanda'dan geldi. Portakallar, Memphis Depay'ın attığı iki golle dakikalar 54'ü gösterdiğinde 2-0'lık üstünlüğü yakaladı. Herkes maçın böyle biteceğini düşünürken Karadağ, 82'de Vukotic, 86'da ise Vujnovic'in attığı gollerle 2-2'yi buldu. Bu sonuçla Hollanda puanını 20 yaptı ve liderliği garantileyemedi.