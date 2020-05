Nekbe günü protestosu - İSTANBUL

AA

İsrail'in Levent'teki Başkonsolosluğu önünde toplanan Emperyalizme ve Siyonizme Karşı Filistin Dostları Platformu üyeleri ile Devrimci İşçi Partisi üyeleri, ellerinde taşıdıkları dövizlerle İsrail'in baskı ve işgal politikalarını protesto etti.Eylemciler adına basın açıklamasını okuyan Emperyalizme ve Siyonizme Karşı Filistin Dostları Platformu üyesi Naz Şakar, 15 Mayıs 1948'de İsrail'in katliamlarla Filistin halkını yurdundan kopartarak, Filistin topraklarına el koyduğunu ve Yahudi devleti ilan ettiğini söyledi.Yüz binlerce insanın zorla yerinden edildiğini anlatan Şakar, şöyle konuştu:"Siyonist işgalciye karşı mücadelenin simgesi haline gelen Nekbe'nin 72. yılına çok özel koşullarda giriyoruz. Bütün dünyanın gündeminde on binlerce insanın canını alan koronavirüs salgını var. Ancak bu önemli günde insan hayatına düşman başka bir virüsün varlığını hatırlatmak istiyoruz: Siyonist İsrail virüsü! Bu virüs 72 yıldır dünya üzerinde varlığını sürdürüyor; sürdürdüğü sürece de katliamlara, sürgünlere, ayrımcılığa ve işgale devam ediyor."İsrail'in Filistin'de virüsün yayılmasına sebep olduğunu ve hastaların tedavi edilmesini engellediğini iddia eden Şakar, "Abluka koşullarının her geçen yıl biraz daha ağırlaştığı Gazze'de sağlık sistemi salgın ortaya çıkmadan çok önce çökmenin eşiğine gelmişti. Mısır'ın da desteklediği siyonist abluka Gazze'de yaşayan 2 milyon insanın sağlık hizmetlerine ulaşmasını normal koşullarda dahi imkansız hale getiriyor. Gazze halkı kişisel temizlik ürünlerini bırakın içmek için temiz su bulmakta dahi zorlanıyor. Düzenli olarak yaşanan elektrik kesintileri ağır hastaların hayatını tehlikeye atıyor. İki milyonluk nüfusuna karşılık Gazze'de yalnızca 63 solunum cihazı ve 78 yoğun bakım hasta yatağı bulunuyor. Batı Şeria'da 3 milyonluk nüfusa karşılık sadece 175 solunum cihazı bulunuyor. Siyonist İsrail Filistinlilere test kitlerinin ulaşmasını engelliyor." dedi.Şakar, İsrail hapishanelerinde tutuklu 5 bin Filistinlinin can güvenliğinin bulunmadığını belirterek, "Emperyalizme ve Siyonizme karşı Filistin Dostları olarak Filistin halkını bu iki virüse karşı verdiği savaşta yalnız bırakmayacağımızı Nekbe'nin 72. yılında bir kez daha duyuruyoruz." diye konuştu.- Nekbe günüFilistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.İsrail güçleri Nekbe sırasında yaklaşık bir milyon Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti, Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi, binlerce Filistinli öldürüldü.Nekbe'den dolayı halihazırda Filistinlilerin yüzde 80'i mülteci durumunda dünyanın farklı yerlerinde yaşıyor.