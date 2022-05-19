Skubic, kulübün internet sitesinden yayımlanan mektubunda, kulüp tarihinin en güzel ve en zor anlardan bazılarını birlikte geçirdiklerini aktardı.
Eski takım arkadaşlarına, antrenörlere, sağlık personeline, tercümanlara, malzemecilere ve tüm personele teşekkür eden 32 yaşındaki Skubic, mektubunda şu ifadelere yer verdi:
"Tabii ki taraftarlar büyük ve özel bir teşekkürü hak ediyor. Bu kulübü harika ve benim için de en favori kulüp yapan onlar. İyisiyle kötüsüyle her zaman bizimleydiler ve onları kalbimde en iyi taraftar grubu yapan da bu. Ayrıca, her zaman kulübün ve oyuncuların iyiliği için çalışan tüm kulüp başkanlarına da teşekkür etmek istiyorum. Her şey bir rüya gibi sona erdi. Konyaspor yine Avrupa kupalarında oynayacak ve kariyerimi galibiyetle ve taraftarların benim için yarattığı eşsiz atmosferde sonlandırdım. Son maçımda onlar için kaptanlık yapmamı mümkün kılan tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Fatih Özgökçen başkanımıza anlayışı ve kararıma saygı duyduğu için teşekkür ederim. Duygusal açıdan kariyerimin kesinlikle en zoru olan son maçımda bana ilk 11de başlatma fırsatı veren teknik direktör İlhan Palut hocamıza teşekkür ederim. Ve size mümkün olan en iyi şekilde veda etmeme izin verdiğiniz için tüm taraftarımıza teşekkür ederim."
Trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın Avrupa kupalarında oynama hayalini yerine getirdikleri için de mutlu olduğunu vurgulayan Skubic, "Maçtan sonra pazar günü Ahmet'in gururlu ve mutlu olduğuna ve mutluluğu bizimle paylaştığına inanıyorum. Pazar günkü maç ve temelde tüm sezon tüm takım tarafından ona adandı. Huzur içinde yatsın." ifadelerini kullandı.
İttifak Holding Konyaspor'la ilk sözleşmesini 2015-2016 sezonunda imzalayan Nejc Skubic, aktif futbol yaşantısını pazar günü Atakaş Hatayspor ile oynanan karşılaşmanın ardından sonlandırmıştı.
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