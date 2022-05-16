İHA

Takımın öğle saatlerinde Kayacık Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanda teknik heyetle, futbolcularla ve personelle vedalaşan başarılı futbolcu Nejc Skubic, “Burada dolu dolu 6 sezon geçirdim. Özellikle son sezonum olması nedeniyle bu yıl benim adıma çok özeldi. İyisiyle kötüsüyle bir sezonu başarılı olarak güzel bir şekilde tamamladık ve Konyaspor Türkiye’yi Avrupa Kupaları’nda temsil etme başarısını elde etmesini sağladık. Burayı ve yaşadığım her şeyi unutmayacağım. Sizler ve Konya şehri, taraftarlarımız benim için gerçek anlamda bir aile oldu. İnanıyorum ki Avrupa’da başarılı olarak gruplara kalacağız ve ben de Eylül ayında Konya’ya gelerek sizleri Avrupa maçlarında taraftarlarımızın içerisinde yer alarak tribünlerden destekleyeceğim. Her şey için herkese teşekkür ediyorum. Sizleri hiçbir zaman unutmayacağım” dedi.

Aktif futbol yaşantısını noktalayan Nejc Skubic, vedalaşma sonrasında teknik heyet, personel ve futbolcularla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.