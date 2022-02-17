"Akıllıca ama asılsız iddialar!"

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Müzisyen Neil Young, Covid-19'a karşı yaygın biçimde kullanılan Pfizer-BioNTech aşısının üreticisi Pfizer'ın, şarkılarına yatırım yaptığına yönelik iddialarla alakalı konuştu.

"AKILLICA AMA ASILSIZ!"

Young, internet sitesinde yayınladığı ancak daha sonra sildiği gönderide hakkındaki dedikoduları, "Akıllıca ama asılsız!" diyerek, yalanladı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Kamuoyunda aşıları savunmasıyla bilinen Kanadalı müzisyenin şarkılarının yayın haklarına Pfizer'ın sahip olduğu da öne sürülüyor.

Young hakkındaki teori, Pfizer'ın eski CEO'su Jeffrey B. Kindler'ın "Blackstone" adlı yatırım yönetim şirketine danışmanlık yapmasından da kaynaklanıyor. "Blackstone", Young'ın halihazırda çalıştığı müzik yayıncısı Hipgnosis'le işbirliği yürütüyor.