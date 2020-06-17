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Yakınları tarafından Fırat Üniversitesi morgundan alınan Mehmet Dil, eşi Gülser Dil (59),kızı Şeyma Kalkan (27) ve torunları Muhammet İlçin (1),Süleyman Kalkan'ın (2) cenazeleri, Mevlana Camisi'ne getirildi.

Hayatını kaybeden Şeyma Kalkan ve oğlu Süleyman Kalkan

Mustafa Uc'un haberine göre, iki bebeğin cenazeleri aynı tabuta konuldu. Mehmet Dil’in cenazesi ticaret yaptığı kamyonla camiye getirildi. Dil’in cenazesi omuzlara alınarak musalla taşına konuldu.

Hayatını kaybeden Muhammet İlçin

5 kişi için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. 4 tabutun yan yana konulduğu cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. İl Müftüsü Selami Aydın'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından 5 kişi Asri Mezarlık'ta defnedildi.

Hayatını kaybeden Gülser Dil ve eşi Mehmet Dil

KIBRIS’TAN AİLESİNİ ZİYARETE GELMİŞ

Kazada hayatını kaybeden Mehmet Dil 7 kız çocuğu vardı. Komşusu Mehmet Özdemir, “İyi insanlardı. Mehmet Dil, daha önce kamyonculuk yaptı. Sonra farklı ticaret işleri yaptı.

Emekli olmuştu ve dinleniyordu. Ailesiyle Karadeniz’e tatile gitmişlerdi. Rahmetli olan kızının eşi Kıbrıs’ta görevli. Orada oturuyorlardı. Misafirliğe gelmiş ailesinin yanına. Babası çocukları ve torunlarını Karadeniz’e geziye götürmüş. 2-3 gün gezmişler. Dönüşte kaza yapmışlar” diye konuştu.