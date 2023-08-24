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        Haberler Gündem 3. Sayfa Nehre giren çocuk boğuldu

        Ağrı'da nehre giren çocuk hayatını kaybetti

        Ağrı'da, Murat Nehri'ne girdikten sonra kaybolan 14 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 14:10 Güncelleme: 24.08.2023 - 14:10
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        Nehre giren çocuk boğuldu
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        Ağrı'da, serinlemek için nehre giren Baran Özel (14) hayatını kaybetti.

        Taşlıçay ilçesine bağlı Kumluca köyünde serinlemek için Murat Nehri'ne giren Baran Özel, bir süre sonra gözden kayboldu.

        İhbar üzerine olay yerine gelen Taşlıçay Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ve AFAD ekiplerinin arama kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin çalışmasında Baran Özel'in cansız bedenine ulaşıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Ağrı Haberleri
        #taşlıçay
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