Nehre giden bir çocuk öldü, diğeri aranıyor
Erzurum'un Horasan ilçesinde serinlemek için nehre giren 3 çocuktan biri hayatını kaybetti, bir çocuk kurtarıldı. Kaybolan çocuğu arama çalışmaları ise sürüyor
Giriş: 13.07.2024 - 20:05 Güncelleme: 13.07.2024 - 20:05
İHA'nın haberine göre, Horasan ilçesinde aileleri ile pikniğe giden 3 çocuk serinlemek için Aras Nehri'ne girdi.
Akıntıya kapılan çocuklardan Murat Sevuk boğularak hayatını kaybetti, Yusuf Özer suda kayboldu. Yeser Özer ise yakınları tarafından kurtarıldı. Olayın ardından suda kaybolan Yusuf Özer’i bulmak için çalışmalar sürdürülüyor.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.
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