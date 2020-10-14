Nehre düşen 13 yaşındaki çocuk boğuldu - ESKİŞEHİR

Mevsimlik işçi olan ailesiyle Şanlıurfa'dan kırsal Doğray Mahallesi'ne gelen Gamze Kakız (13),nehir kıyısında ayağını yıkadığı sırada dengesini kaybederek suya düştü.Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Ankara Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıçlarınca yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu sudan çıkarılan çocuğun cesedi, hastane morguna gönderildi.

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