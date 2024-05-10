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Müziğin evrenselliğini, renkliliğini ve çeşitliliğini desteklemeyi amaçlayan Akbank Sanat, 10 Mayıs Cuma günü, piyano ve müzik eğitimine 4 yaşında başlayan Nehir Özzengin’in klasik müziğin virtüöz eserlerini seslendireceği 'Nehir Özzengin ile Klasikten Caza' konserine ev sahipliği yapacak.

Bugüne kadar birçok farklı ülkede piyano yarışması birinciliklerine sahip olan Nehir Özzengin, caz müziğinin farklı ses ve ritimlerle, piyano ile buluştuğu sıra dışı bir performansa imza atacak. Farklı bir müzik diline ve kendine has tekniklere sahip olan, özgün bir müzisyen olma yolunda emin adımlarla ilerleyen sanatçı, sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.