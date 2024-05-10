Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Nehir Özzengin ile klasikten caza

        Nehir Özzengin ile klasikten caza

        Nehir Özzengin'in klasik müziğin virtüöz eserlerini seslendireceği, Nehir Özzengin ile Klasikten Caza konseri 10 Mayıs Cuma günü Akbank Sanat'ta müzikseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2024 - 00:03 Güncelleme: 10.05.2024 - 00:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nehir Özzengin ile klasikten caza
        ABONE OL
        ABONE OL

        Müziğin evrenselliğini, renkliliğini ve çeşitliliğini desteklemeyi amaçlayan Akbank Sanat, 10 Mayıs Cuma günü, piyano ve müzik eğitimine 4 yaşında başlayan Nehir Özzengin’in klasik müziğin virtüöz eserlerini seslendireceği 'Nehir Özzengin ile Klasikten Caza' konserine ev sahipliği yapacak.

        Bugüne kadar birçok farklı ülkede piyano yarışması birinciliklerine sahip olan Nehir Özzengin, caz müziğinin farklı ses ve ritimlerle, piyano ile buluştuğu sıra dışı bir performansa imza atacak. Farklı bir müzik diline ve kendine has tekniklere sahip olan, özgün bir müzisyen olma yolunda emin adımlarla ilerleyen sanatçı, sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #nehir özzengin
        #Akbank Sanat
        #caz
        #konser
        #müzik
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ders zili çalmayacak
        Ders zili çalmayacak
        Teknik direktör ve transfer açıklaması
        Teknik direktör ve transfer açıklaması
        Eşini öldürüp intihar etti
        Eşini öldürüp intihar etti
        Milli boksör yoğun bakımda
        Milli boksör yoğun bakımda
        Netanyahu'dan ABD'ye dolaylı cevap
        Netanyahu'dan ABD'ye dolaylı cevap
        Bursa'da silahlı kavga! 2 kardeş öldü
        Bursa'da silahlı kavga! 2 kardeş öldü
        Atina görüşmeden ne bekliyor?
        Atina görüşmeden ne bekliyor?
        Trabzon'daki kavga kamerada
        Trabzon'daki kavga kamerada
        Bakan Şimşek'ten rezerv açıklaması
        Bakan Şimşek'ten rezerv açıklaması
        X'e sert uyarı
        X'e sert uyarı
        Kadının darbedildiği anlar kamerada
        Kadının darbedildiği anlar kamerada
        İşte en çok aranan meslekler
        İşte en çok aranan meslekler
        İmza sayısında son durum ne?
        İmza sayısında son durum ne?
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        New York sokaklarını karıştırdı
        New York sokaklarını karıştırdı
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Habertürk Anasayfa