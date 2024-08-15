Nehir Erdoğan, yapılacaklar listesini paylaştı
Oyuncu Nehir Erdoğan, çıktığı tatilden kareleri sosyal medya hesabında paylaşarak, haziran ayında yapılacaklar listesinin TBT'sini takipçileriyle paylaştı
- 1
Nehir Erdoğan, sosyal medya hesabından sezonun yorgunluğunu atmak için çıktığı tatilden paylaşımlar yaptı.
- 2
Muğla Datça'da tatil yapan Ünlü oyuncu, mavi mayosuyla şişme kano sörf tahtası üzerinde pozlarını ve haziran ayında yapılacaklar listesinin TBT'sini takipçileriyle paylaştı.
- 3
44 yaşındaki Erdoğan, yayımladığı gönderilere; "Olduğu kadar, azı karar, çoğu zarar" şeklindeki ifadeyi ekledi.
-
- 4
Fotoğraflar: Instagram