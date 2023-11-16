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        Haberler Magazin Nehir Erdoğan: Tekrardan okula başladım - Magazin haberleri

        Nehir Erdoğan: Tekrardan okula başladım

        Etiler'de görüntülenen Nehir Erdoğan, muhabirlerle sohbet etti. Oyuncu, "Bu sıralar okula gidiyorum. Eskiden kalma okulum vardı, yarım kalmıştı. Ona devam etme kararı aldım" şeklinde konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2023 - 07:22 Güncelleme: 16.11.2023 - 07:29
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          Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Nehir Erdoğan, Etiler'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

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          "TEKRARDAN OKULA BAŞLADIM"

          Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Alışverişe geldim. Bu sıralar okula gidiyorum. Eskiden kalma okulum vardı, yarım kalmıştı. Ona devam etme kararı aldım. Derslere giriyorum. Bu yaştan sonra okula gidiyorum. Bu sene tek odağım okul. Radyo, televizyon ve sinema bölümü okuyorum" dedi.

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          Ardından gazetecilerin poşetlerini görüntülemesi üzerine panikleyen Nehir Erdoğan, "Her şeyi çekmeseniz olmaz değil mi? Artık ben gideyim" diyerek, güldü. Erdoğan, daha sonra oradan hızla uzaklaştı.

          Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram

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