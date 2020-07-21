Çin Sivil Havacılık İdaresi Çin'e hava yoluyla gelecek yolcuların uçağa binmeden önce negatif koronavirüs testi göstermelerini zorunlu yaptı.

Çin Sivil Havacılık İdaresi'nden yapılan açıklamada nükleik asit testlerinin uçağa binmeden 5 gün önce tamamlanmış olması gerektiği ifade edildi.