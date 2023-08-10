Neftçi Bakü - Beşiktaş | CANLI YAYIN
Neftçi Bakü - Beşiktaş maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü'ye konuk oluyor. Şenol Güneş yönetimindeki Siyah-beyazlılar, Azerbaycan'da oynanan karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp rövanş için avantaj yakalamak istiyor. Neftçi Bakü - Beşiktaş mücadelesine dair tüm detaylar haberimizde...
UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş, Neftçi Bakü'ye konuk oluyor.
STAT: Neftçi Arena
HAKEM: Lukas Fahndrich
SAAT: 20.00
YAYIN: Haber Global / S Sport Plus
Neftçi Bakü: Brkic, Zulfugarli, Matias, Tamas, Salahli, Jaber, Makhmudov, Yusifli, Saief, Lebon, Shinyashiki
Beşiktaş: Mert, Umut, Colley, Amartey, Rosier, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Muleka, Onur, AboubakarMAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan Beşiktaş, Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla saf dışı bıraktı.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı turnuvasına aynı turdan dahil olan Neftçi ise Bosna Hersek'in Zeljeznicar takımını 2-2 ve 2-0 tamamlanan maçlarla elemeyi başardı.
RÖVANŞ 17 AĞUSTOS'TA İSTANBUL'DA!
Karşılaşmanın rövanşı ise 17 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.
Beşiktaş turu geçmesi halinde Aris - Dinamo Kiev maçının galibiyle play-off turunda eşleşecek.
3 KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI
Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynama başarısı gösterdi.
Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise UEFA Kupası'nda aynı başarıya imza attı.
Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde de adını çeyrek finale yazdırdı.