Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, kültür sanat programının devam ettiğini belirten Nefise Karatay, "Televizyon programım devam ediyor. Okula gidiyor anaokuluna… Aslında çok zorlamaz beni. Her gün okula ben getirip götürüyorum. Hem Maya hem de iş zamanımı dolduruyor" dedi.