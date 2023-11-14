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        Haberler Yaşam Nefis bir lezzet! Magnolia tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Nefis bir lezzet! Magnolia tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Magnolia tatlısı, sütlü tatlı sevenlerin vazgeçilmezlerinden biridir. Yumuşacık keki ve yoğun sütlü sosu ile damakları şenlendiren magnolia tatlısı, hem misafirlerinize ikram etmek hem de ailenizle birlikte keyifle yemek için ideal bir tatlı seçeneğidir. Peki, magnolia nasıl yapılır, tarifi nedir? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2023 - 17:25 Güncelleme: 14.11.2023 - 17:25
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        • 1

          Magnolia tatlısı yapmak için gerekli malzemeler oldukça basittir. Bu malzemeleri kolayca temin edebilir ve kısa sürede lezzetli bir magnolia tatlısı yapabilirsiniz. İşte tüm püf noktalarıyla magnolia yapımı...

        • 2

          MAGNOLİA MALZEMELERİ NELER?

          5 su bardağı süt

          Çilek

          4 yemek kaşığı un

          4 yemek kaşığı nişasta

          1 su bardağı toz şeker

          1 paket vanilya

          1 paket krema

          1 paket bebe bisküvisi

        • 3

          MAGNOLİA NASIL YAPILIR?

          Öncelikle magnolia sosunu hazırlamak için bir tencereye süt, un, nişasta ve toz şekeri alın.

          Orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin.

          Sos koyulaşıp kıvam aldığında ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

          Bisküvileri rondodan geçirin.

          Soğuyan sosu bir kaseye alın.

          Krema,çilek ve vanilyayı ekleyip karıştırın.

          Kupa veya kaselere bisküvileri yayın.

          Üzerine sostan dökün.

          Tüm kupları bu şekilde doldurun. Üzerlerini çilek ile süsleyin.

          Magnolia tatlısını buzdolabında en az 3 saat dinlendirin.

          Dinlenen magnolia tatlısını dilimleyerek servis edin.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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