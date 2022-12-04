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Haberler Basketbol Nefes kesen maçta kazanan Pınar Karşıyaka!

Anadolu Efes: 111 - Pınar Karşıyaka: 112 | MAÇ SONUCU

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 9'uncu haftasında Anadolu Efes'i normal süresi 90-90 biten karşılaşmada iki uzatma sonucunda deplasmanda 112-111 mağlup etti. Bu sonucun ardından Pınar Karşıyaka 5'inci galibiyetini elde ederken; Anadolu Efes ise 2'nci mağlubiyetini aldı

Giriş: 04.12.2022 - 18:58 | Güncelleme: ABONE OL
Nefes kesen maçta kazanan Pınar Karşıyaka!
AA

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Pınar Karşıyaka, iki kez uzatmaya giden maçta deplasmanda Anadolu Efes'i 112-111 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk dakikalarında 8-0'lık seri yapan Pınar Karşıyaka, 4. dakikada skoru 14-6'ya getirdi. Peş peşe üç sayılık basketler bularak rakibinin farkı açmasına izin vermeyen Anadolu Efes, savunmada etkisiz kaldı. Son dakikaya Micic'in üç sayılık basketiyle farkı 3 sayıya (22-25) indirerek giren ev sahibi ekip, rakibinin sayı bulmasını engelleyemeyince Pınar Karşıyaka ilk periyodu 30-27 üstün bitirdi.

Angola'nın üç sayılık basketiyle ikinci çeyreğe başlayan Pınar Karşıyaka, dış atışlardan elde ettiği sayılarla üstünlüğünü sürdürdü. Üç sayı performansına mücadelenin bu bölümünde de devam eden Anadolu Efes, farkın artmasına izin vermedi. Ev sahibi ekibin farkı 3 sayıya kadar indirmesine rağmen son dakikaya 7 sayı (37-44) önde giren Pınar Karşıyaka, soyunma odasına 46-42 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe etkili başlayan Anadolu Efes, 1,5 dakikalık bölümde farkı tek sayıya indirdi: 49-50. Clyburn'ün basketiyle öne geçen lacivert-beyazlılar, Buğrahan Tuncer'in üç sayılık basketiyle 26. dakikaya 62-59 üstün girdi. Pınar Karşıyaka'nın hücumda yeniden etkili hale gelmesiyle son bölümü çekişmeli geçen mücadelenin üçüncü çeyreğini Anadolu Efes 71-69 önde tamamladı.

İki takımın da temposunu koruduğu son periyotta karşılıklı sayılar farkın açılmasına izin vermedi. Pota altını verimli kullanan Pınar Karşıyaka kritik anlarda kaydettiği sayılarla etkili oldu. Son 30 saniyeye girilirken 2 sayı (88-90) farkla öne geçen Pınar Karşıyaka, üstünlüğünü koruyamayınca karşılaşmanın normal süresi 90-90 sona erdi.

Karşılıklı basketlerle devam eden uzatma bölümünde iki takım da zaman zaman öne geçmeyi başarsa da ilk uzatma bölümü 99-99 eşitlikle tamamlandı ve mücadele ikinci kez uzadı. Oldukça heyecanlı geçen ikinci uzatma bölümünü önde tamamlayan Pınar Karşıyaka, müsabakayı 112-111 kazandı.

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