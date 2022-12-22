Nefes kesen maçta kazanan Çaykur Rizespor!

Uzatma dakikalarında Çaykur Rizespor, Adana Demirspor’u 4-3 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

88. dakikada Benhur Keser'in kullandığı penaltı atışında kaleci Ertaç Özbir, sağ tarafa yatarak topun ağlara gitmesini önledi. Dönen topa Benhur Keser'in yeniden vuruşunda bu kez sol tarafa uzanan kaleci Ertaç Özbir, topa hakim oldu.

45+1. dakikada Çaykur Rizespor farkı ikiye çıkardı. Benhur Keser'in sağ kanattan pasında ceza yayı civarında savunmanın müdahalesine rağmen topa hakim olan Deniz Hümmet'in penaltı noktası civarından vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2