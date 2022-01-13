İspanya Süper Kupası yarı final maçında, Barcelona ile Real Madrid takımları Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Kral Fahd Uluslararası Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Real Madrid 25. dakikada Vinicius Junior'ın golüyle 1-0 öne geçti. Barcelona 42. dakikada Luuk de Jong'un golüyle yanıt verdi ve ilk yarı 1-1 sonuçlandı.

72. dakikada Karim Benzema ile bir gol daha bulan Real Madrid 2-1 öne geçerken Barcelona 83'te Ansu Fati ile eşitliği yakaladı ve maç uzatmalara gitti.

98'de Valverde Real Madrid'i üçüncü kez öne geçirirken maç 3-2 sonuçlandı ve Real Madrid finale yükseldi.