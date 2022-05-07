Taraftarlar, basın mensupları, başantrenörler ve takım kaptanlarının oylarıyla belirlenen 2021-2022 sezonunun en iyi 5'i, organizasyonun internet sitesinden açıklandı.

Metropolitans 92'den Will Cummings, ratiopharm Ulm'den Jaron Blossomgame, Virtus Segafredo Bologna'dan Mam Jaiteh ve Milos Teodosic'in yanı sıra Bursaspor'dan Needham da kadroda yer aldı.

Frutti Extra Bursaspor'un tarihinde ilk kez finale çıkmasında pay sahibi Needham, kariyerinde ilk kez ULEB Avrupa Kupası'nın en iyi 5'ine girdi.

31 yaşındaki oyun kurucu, finale gelene kadar yüzde 49,1 üç sayı isabetiyle 13,2 sayı, 5 asist, 1,4 top çalma ortalamalarını yakaladı.