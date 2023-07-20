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        Haberler Yaşam Neden yüksek bir yere çıktığımızda atlama dürtüsü hissederiz?

        Neden yüksek bir yere çıktığımızda atlama dürtüsü hissederiz?

        Birçok insan, yüksek bir yerdeyken aşağıya atlama gibi ilginç düşüncelere kapılır. Bilim bunun nedenini tam olarak açıklayamıyor ancak bu dürtünün beyin ve zihin arasında yaşanan bir karmaşadan dolayı meydana geldiği düşünülüyor.

        Habertürk
        Giriş: 20.07.2023 - 12:45
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        • 1

          Yüksek yerler, manzaranın tadını çıkarmak için harika olabilir ancak beraberinde tuhaf bir dürtüyü de tetikler. Yüksek yerler, genelde insanlarda aşağıya atlama düşüncesi yaratır. Peki, bu neden oluyor?

        • 2

          Öncelikle buna "boşluğun çağrısı" deniyor. Tam olarak neden meydana geldiği bilinmiyor ancak bilim insanları bunu beynin yanlış bir sinyal göndermesi olarak yorumluyor.

        • 3

          Çok yüksek bir yere çıktığımızda, beynimiz bunu güvenli bulmuyor ve anında aşağıya inme ve güvenliği sağlama hakkıda bir uyarı gönderiyor. Ancak zihin bu bilgiyi rasyonel bir şekilde değerlendiriyor: Şu anda gayet güvenli bir yerdeyim ve düşmek için bir sebebim yok.

          Beyin ve zihin arasında yaşanan bu karışık sinyal, atlama dürtüsünü harekete geçiriyor.

          Kaynak: Live Science

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