Neden yüksek bir yere çıktığımızda atlama dürtüsü hissederiz?

Çok yüksek bir yere çıktığımızda, beynimiz bunu güvenli bulmuyor ve anında aşağıya inme ve güvenliği sağlama hakkıda bir uyarı gönderiyor. Ancak zihin bu bilgiyi rasyonel bir şekilde değerlendiriyor: Şu anda gayet güvenli bir yerdeyim ve düşmek için bir sebebim yok.

Beyin ve zihin arasında yaşanan bu karışık sinyal, atlama dürtüsünü harekete geçiriyor.

Kaynak: Live Science