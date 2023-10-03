Neden güneş karşısında ten rengimiz değişir ama avuç içlerimiz aynı kalır?

Sıcak bir yaz gününde plajda geçirilen uzun bir gün sonrası eve dönerken vücudumuzun esmerleştiğini görürüz ancak yine de bir yer bunun dışında kalır; avuç içleri ve ayaklarımızın altı. Peki, neden?

İlk önce, bronzlaşmanın tam olarak nasıl işlediğini kısaca bir göz atalım. En basit ifadeyle bronzlaşma, ultraviyole (UV) ışığa maruz kalma sonucu cildin koyulaşmasıdır.