Küçükken bisiklete binmeyi öğrenen bir insan, yıllar geçse de bisiklete binmeyi unutmaz. Hatta bu konu hakkında "bisiklete binmek gibi" diye bir tabir kullanılıyor. Bu ifadeyi, asla unutmayacağımız ve kaldığımız yerden kolayca devam edebileceğimiz eylemler için kullanıyoruz. Neden bisiklete binmeyi unutmuyoruz?