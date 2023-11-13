Neden bazı zamanlar çok yorgun hissetmemize rağmen uyuyamayız?

Uzun ve yorucu bir günün ardından yatağa yattığınızda beyniniz o günlük işlerinizi tamamladığınızı düşünmüyor çünkü tüm gün gerekli görevleri yerine getirmek için beyne fazlasıyla bilgi yüklediniz.

Yani; siz günü bitirmiş olsanız bile beyindeki görev bilinci ve stres aynı şekilde devam ediyor ve beyin geceleri kendini uyumak için kapatamıyor.