Sentetik lifler

Sentetik lifler, genellikle petrolden elde edilen ve monomer adı verilen küçük birimlerden oluşan polimer zincirleridir. Polyester ve naylon gibi yaygın örnekleri bulunan bu lifler, hidrofobik özellik gösterir; yani su moleküllerini iterler. Bu nedenle, sentetik liflerden üretilen kumaşlar yıkandığında su ile olumsuz bir etkileşim yaşamaz ve boyutlarını korur.